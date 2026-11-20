A picco Wall Street, il debutto di Anthropic mette alla prova gli investitori

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA nel giorno dell'atteso debutto di Anthropic, la più grande IPO della storia che ha batturo il record di SpaceX. Le azioni dell'azienda creatrice del chatbot Claude hanno debuttato poco prima di mezzogiorno a 111,5 dollari per azione, segnando un balzo del 34%, per poi chiudere a 97,17 dollari (+17%). Nelle contrattazioni after-hours, tuttavia, hanno perso il 4,7% scendendo a 92,60 dollari. La quotazione non è riuscita a dissipare i dubbi più ampi sul settore dell'IA: gli investitori si interrogano infatti se i rendimenti saranno in grado di giustificare le ingenti somme spese e prese in prestito per alimentare il boom che aveva spinto i mercati azionari globali verso livelli record. Dubbi che hanno spinto gli investitori verso beni rifugio come i titoli del Tesoro statunitense: il rendimento del titolo del Tesoro decennale di riferimento è sceso di quattro punti base, attestandosi al 5,01%.



con il Dow Jones che lascia sul terreno il 2,19%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 7.176 punti.



In forte calo il Nasdaq 100 (-2,21%); con analoga direzione, pesante l' S&P 100 (-2,16%).



Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i piÃ¹ negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari (-3,03%), telecomunicazioni (-2,92%) e sanitario (-2,07%).



Scendono tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.



Le peggiori performance si sono registrate su United Health , che ha chiuso a -5,55%.



Sensibili perdite per Nike , in calo del 5,45%.



In apnea Amazon , che arretra del 3,87%.



Tonfo di Caterpillar , che mostra una caduta del 3,83%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, PDD Holdings (+11,02%), Palo Alto Networks (+6,42%), Western Digital (+2,98%) e CrowdStrike Holdings (+2,69%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nebius Group , che ha archiviato la seduta a -9,39%.



Lettera su Advanced Micro Devices , che registra un importante calo del 7,72%.



Scende CoreWeave , con un ribasso del 6,07%.



Crolla DoorDash , con una flessione del 5,78%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Venerdì 20/11/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 48 punti).

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