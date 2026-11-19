(Teleborsa) - Wall Street ha virato in netto calo
con gli investitori che tornano cauti dopo l'iniziale entusiasmo per il debutto di Anthropic
.
Il titolo, pur conservando un rialzo di poco superiore al 15%
rispetto al prezzo IPO di 83 dollari, segna un deciso rallentamento
rispetto al balzo del 34% segnato in avvio e dopo aver toccato un massimo di 115,1 dollari.
Sebbene il debutto di Anthropic rappresenti un momento storico per l'intelligenza artificiale, ciò non basta a fugare tutte le incertezze
degli investitori circa gli ingenti investimenti sul settore e la possibilità di avere rendimenti adeguati
.
A pesare sul sentiment sono anche le dichiarazioni da parte di JPMorgan
, Visa
e Mastercard
secondo cui alcune informazioni
dei clienti sono state compromesse
in seguito a un attacco informatico ai danni di un fornitore, alimentando ulteriormente i timori sulla sicurezza della tecnologia utilizzata da alcune grandi aziende.
Resta infine l'attenzione sul fronte geopolitico
con Trump che ha detto ai leader della cosiddetta coalizione dei Volenterosi
, riuniti a Berlino, che il suo colloquio con Vladimir Putin
è andato bene e che aiuterà a far avanzare la pace in Ucraina.
Gli indici
Forte calo del Dow Jones
(-1,59%), che ha toccato 49.399 punti, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,31%, continuando la seduta a 7.228 punti.
In ribasso il Nasdaq 100
(-1,41%); con analoga direzione, in rosso l'S&P 100
(-1,43%).
Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari
(-2,14%), sanitario
(-1,73%) e beni industriali
(-1,38%). Giornata negativa
per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.
I più forti ribassi si verificano su Nike
, che continua la seduta con -4,87%.
Sessione nera per United Health
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,42%. Merck
scende del 3,76%.
Calo deciso per Caterpillar
, che segna un -3,11%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano PDD Holdings
(+11,19%), Palo Alto Networks
(+5,69%), Western Digital
(+4,04%) e Axon Enterprise
(+3,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Advanced Micro Devices
, che prosegue le contrattazioni a -8,98%.
In perdita Nebius Group
, che scende del 6,19%.
Pesante Shopify
, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali.
Seduta negativa per SpaceX
, che scende del 4,14%.