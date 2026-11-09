AATech lancia la divisione Real Estate Services con l'acquisto di Tecma e Scenari Immobiliari

Operazioni da circa 10,4 milioni di euro

(Teleborsa) - AATech , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in servizi e soluzioni digitali per il settore finanziario, ha avviato la nuova divisione Real Estate Services for Financial Institutions. Il CdA dell'8 novembre ha approvato due acquisizioni che ne costituiscono il nucleo industriale, per un controvalore complessivo di circa 10,4 milioni di euro: Tecma Solutions , piattaforma proptech quotata su EGM, e Scenari Immobiliari, istituto indipendente di ricerca e valutazione attivo dal 1990. Su base aggregata, le due società hanno registrato nel 2025 un valore della produzione di circa 18 milioni di euro.



La divisione offrirà a banche, SGR, servicer e confidi dati, valutazioni e piattaforme digitali lungo l'intero ciclo di vita dell'immobile, dal finanziamento alla commercializzazione. AATech precisa che non acquisterà, svilupperà o gestirà immobili. Il gruppo serve oggi oltre 70 operatori finanziari e gestisce più di 10 miliardi di euro di crediti per conto dei clienti.



Per Tecma, AATech ha firmato accordi vincolanti con i tre azionisti di riferimento (Pietro Adduci, Wise Box e Vittorio Volontè) per il conferimento del 55,90% del capitale, pari a 4.812.412 azioni. In cambio, AATech emetterà 3.609.309 nuove azioni. Il perfezionamento del conferimento farà scattare un'OPS obbligatoria totalitaria sulle restanti 3.796.788 azioni Tecma (44,10%), alle stesse condizioni.



Il corrispettivo è di 1 euro per azione Tecma, interamente in azioni AATech valorizzate a un prezzo implicito di circa 1,33 euro, con un rapporto di cambio di 3 azioni AATech ogni 4 azioni Tecma. Il prezzo incorpora un premio del 42,9% sulla chiusura di Tecma del 6 novembre (0,70 euro) e del 16,2% sulla media dell'ultimo mese. Rispetto alle medie a 3 e 6 mesi, invece, implica uno sconto del 2,9% e del 16,7%. L'equity value del 100% di Tecma è pari a 8,61 milioni di euro, l'enterprise value a circa 10,6 milioni.



In caso di adesione totalitaria, l'offerta vale circa 3,8 milioni di euro. Restando sotto la soglia di 8 milioni, non sarà soggetta alla vigilanza di Consob. L'acquisizione sarà trattata volontariamente come reverse take over e richiederà quindi l'approvazione dell'assemblea di AATech, attesa indicativamente entro il 15 gennaio 2027. La data ultima per il conferimento è fissata al 31 gennaio 2027.



Nel 2025 Tecma ha registrato ricavi consolidati per 12,4 milioni di euro, un EBITDA di 1,07 milioni e un indebitamento finanziario netto di 1,91 milioni. Nel primo semestre 2026 i ricavi sono scesi del 15,2% a 5,4 milioni, con EBITDA in pareggio e una perdita di 0,6 milioni. I patti parasociali prevedono la nomina di Adduci ad amministratore delegato di Tecma e di Alessandro Andreozzi a presidente esecutivo, oltre a due consiglieri AATech designati da Adduci.



Per Scenari Immobiliari, titolare della banca dati Real Value, AATech ha firmato il contratto per l'acquisto dell'82% a fronte di 2.127.500 euro in contanti, finanziati con risorse proprie. Il prezzo implica un equity value di 2,59 milioni e un enterprise value di circa 3,4 milioni, pari a 5,8 volte l'EBITDA normalizzato 2025. La socia di maggioranza Maria Rosaria Zincone reinvestirà 300 mila euro in un aumento di capitale riservato: 225 mila nuove azioni AATech a 1,33 euro, con lock-up di 6 mesi. Mario Breglia resterà presidente e Francesca Zirnstein diventerà amministratore delegato. Il closing è atteso entro il 30 aprile 2027.



AATech consoliderà entrambe le società dal 1° gennaio 2027. Le operazioni non comportano indebitamento: l'impatto finanziario netto è stimato in circa 1,83 milioni di euro, legato a Scenari Immobiliari. In caso di adesione integrale all'OPS, AATech emetterà fino a 6.681.900 nuove azioni, circa il 39% del capitale ordinario post-operazioni.



Il CdA ha inoltre valutato favorevolmente, su richiesta del socio di maggioranza Alesia AI, di proporre all'assemblea l'aumento da 7 a 10 voti per ciascuna azione a voto plurimo. Con questa modifica, Alesia deterrebbe il 59,40% dei diritti di voto dopo il conferimento.



"Abbiamo scelto di realizzare queste operazioni senza ricorso al debito e prevalentemente attraverso strumenti equity-based, affinché tutti i partner condividano il percorso di crescita e il valore che creeremo insieme, nel pieno rispetto dell'autonomia, dell'identità e delle competenze distintive delle società coinvolte", ha commentato Alessandro Andreozzi, CEO di AATech.

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