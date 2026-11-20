AbitareIN, adesioni OPA azioni proprie all'11,78% al termine della seconda settimana

(Teleborsa) - Abitare In rende noto, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie annunciata il 6 novembre scorso, che nella seconda settimana del periodo di adesione, tra il 16 e il 20 novembre inclusi, sono state portate in adesione 258.543 azioni, pari al 10,02% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.



Dall’inizio del periodo di adesione, sono state portate in adesione 304.072 azioni, pari all’11,78% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.



Ad oggi la società detiene 1.053.599 azioni proprie, rappresentative del 3,96% del capitale, e, come già reso noto al mercato, gli azionisti Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo hanno formalmente dichiarato la propria intenzione di non aderire all'offerta.



Si ricorda che il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 del 27 novembre, salvo proroga, che il corrispettivo per azione è pari a 3,10 euro, da corrispondersi interamente in denaro il 4 dicembre, salvo proroghe, e che le adesioni sono irrevocabili. Qualora il numero di azioni portate in adesione all'offerta risultasse superiore al quantitativo massimo oggetto della stessa, troverà applicazione il riparto secondo il metodo "pro-rata", secondo quanto descritto nel documento di offerta.

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