(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
La giornata del 19 novembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,06%.
Lo scenario attuale dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un allentamento della trendline al test del supporto 0,6357. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 0,6361. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 0,6355.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)