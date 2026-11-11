Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,05%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6294 con tetto rappresentato dall'area 0,6338. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,628.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)