Milano 15:21
49.162 +1,24%
Nasdaq 15:21
29.191 +0,81%
Dow Jones 15:21
52.580 +0,70%
Londra 15:21
10.771 +0,75%
Francoforte 15:21
25.480 +1,19%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,11%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,638 e primo supporto individuato a 0,6346. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6414.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```