(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 174,643 con prima area di resistenza vista a 175,843. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 174,167.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)