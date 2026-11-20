Ansaldo Energia selezionata da Trungnam per fornitura due turbine a gas GT36 e due generatori in Vietnam

Destinati al progetto strategico Cà Ná LNG

(Teleborsa) - Ansaldo Energia è stata selezionata da Trungnam Group per la fornitura di due turbine a gas GT36 di classe H e due generatori destinati al progetto Cà Ná LNG, una nuova centrale elettrica da 1.500 MW che sarà realizzata nel Vietnam centrale e inclusa nel Revised Power Development Plan VIII, il piano nazionale che guida lo sviluppo del sistema elettrico del Paese. L’accordo è stato firmato oggi a Ho Chi Minh City.



Una volta operativa, la centrale produrrà circa 9 TWh di energia elettrica all’anno destinati alla rete nazionale. Al centro del nuovo impianto ci sarà la GT36 di Ansaldo Energia, la turbina a gas heavy-duty di classe H di punta dell’azienda e che combina elevata efficienza, capacità di operare efficientemente anche a carichi ridotti e prestazioni elevate alle diverse potenze, garantendo la flessibilità operativa richiesta dai sistemi elettrici caratterizzati da una quota crescente di fonti rinnovabili intermittenti.



La flotta GT36 ha recentemente superato le 100.000 ore equivalenti di funzionamento, consolidando ulteriormente l'esperienza operativa della tecnologia.



La consegna delle due turbine a gas e dei due generatori è prevista nel 2029, in linea con l’obiettivo del progetto di raggiungere l’operatività commerciale entro la fine del 2030.



Le parole del management

"Il progetto Cà Ná rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in Vietnam e in Asia", ha dichiarato Stefano Gianatti, Executive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia. "Con l’espansione della capacità di generazione elettrica del Vietnam a sostegno della crescita economica, il sistema avrà sempre più bisogno di una generazione affidabile e flessibile. La GT36 è particolarmente adatta a rispondere a queste esigenze, grazie alla combinazione di efficienza e flessibilità operativa ai massimi livelli. Siamo orgogliosi di mettere la nostra tecnologia e le nostre competenze al servizio di un progetto destinato a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo del sistema energetico vietnamita".



Nguyen Tam Thinh, Presidente di Trungnam, ha dichiarato: "Questa collaborazione ci permetterà di mettere a fattor comune i punti di forza delle due aziende lungo tutte le fasi dei progetti: dall’individuazione delle opportunità di investimento allo sviluppo, dalla scelta delle tecnologie al supporto tecnico e ai servizi durante l’esercizio. L’accordo crea inoltre le condizioni per esplorare insieme soluzioni coerenti con il percorso di transizione energetica del Vietnam, migliorando l’efficienza delle centrali a gas, ottimizzandone l’esercizio e valutando progressivamente l’impiego di combustibili più puliti".







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