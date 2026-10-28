ErreDue, commessa nell’alta gioielleria per due impianti di generazione di idrogeno

Contratto da circa 500mila euro per una celebre maison, con consegna prevista nel primo trimestre 2027

(Teleborsa) - ErreDue , società attiva nella progettazione e produzione di elettrolizzatori e generatori di gas ad elevata purezza, ha sottoscritto un contratto per la fornitura di due impianti tecnologicamente avanzati per la generazione di idrogeno e ossigeno, destinati a una rinomata azienda manufatturiera orafa. Il valore della commessa è pari a circa 500 mila euro, con consegna prevista nel primo trimestre 2027.



Tecnologia PEM, efficienza energetica e idrogeno ultrapuro per l’alta gioielleria

L’accordo prevede la fornitura di una soluzione integrata e turn-key, incentrata su due moduli Sirio 1.000/d dotati dell'avanzata tecnologia PEM. L'impianto si basa su una soluzione di nuova concezione sviluppata appositamente per il settore della gioielleria e consente di produrre ossigeno e idrogeno direttamente alla pressione di lavoro all’interno della cella, garantendo il massimo rendimento energetico e ottimizzando la gestione dei gas di processo.



Rispetto alle soluzioni tradizionali, il sistema riduce il consumo elettrico di oltre 1 kWh per metro cubo di gas prodotto ed elimina tutti gli inquinanti caustici. L’idrogeno viene erogato ultrapuro e secco senza bisogno di sistemi aggiuntivi, come gli essiccatori a cloruro di calcio, a vantaggio della brillantezza dei manufatti. La fornitura include, inoltre, un sistema osmodemi per la produzione autonoma dell’acqua distillata necessaria al funzionamento del ciclo elettrolitico. L’intero impianto è contenuto all’interno di uno shelter climatizzato

da 40 piedi, completo di sistemi avanzati di telesorveglianza e analisi in continuo dei gas prodotti per garantire i più elevati standard di controllo e continuità operativa. La manutenzione è poi ridotta al minimo e richiede un solo intervento annuale del personale di assistenza.



La commessa conferma il posizionamento tecnologico di ErreDue sul mercato internazionale

La scelta da parte della prestigiosa azienda orafa conferma il valore strategico delle soluzioni tecnologiche ErreDue. L'integrazione di questo impianto si inserisce nel percorso della società volto all’efficientamento continuo dei propri sistemi produttivi, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, alla riduzione dell'impronta ecologica e alla sostenibilità della filiera.



Per ErreDue, la finalizzazione di questo contratto rappresenta un ulteriore riscontro dell'affidabilità dei propri prodotti a livello internazionale e colloca la gamma Sirio a tecnologia PEM tra le soluzioni di riferimento per le realtà industriali che richiedono standard elevati e continuità operativa.



Francesca Barontini, Amministratore Delegato di ErreDue, ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti da un’azienda orafa di questo prestigio per accompagnare la loro evoluzione verso modelli produttivi sempre più efficienti e sostenibili. Questa commessa conferma ancora una volta la validità strategica e la forte affidabilità della nostra tecnologia. La capacità di offrire soluzioni containerizzate 'plug-and-play', complete, dimostra come ErreDue sia oggi un partner di riferimento per le grandi realtà industriali che intendono coniugare continuità operativa, sicurezza e decarbonizzazione dei processi".

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