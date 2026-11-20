Forte interesse per ASM International

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Brilla il fornitore mondiale di apparecchiature per i produttori di semiconduttori , tra i titoli dell'indice AEX , che chiude la seduta con un aumento del 2,87%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 689,2 Euro, con stop loss posto a quota 610,4 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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