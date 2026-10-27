ASM International alza le stime 2027: domanda AI e investimenti spingono le prospettive

(Teleborsa) - ASM International
ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per il 2027, portando il target a oltre 5,7 miliardi di euro a cambi costanti, rispetto agli oltre 4,6 miliardi stimati a luglio. La società olandese, specializzata nelle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, potrebbe così raggiungere con tre anni di anticipo il proprio obiettivo fissato per il 2030.
"Il contesto della domanda rimane molto forte", ha dichiarato l’amministratore delegato Hichem M’Saad
, evidenziando i vincoli di capacità dei clienti e la rapidità con cui stanno aumentando la produzione.
Il gruppo ha inoltre annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie fino a 300 milioni
di euro.Ricavi in forte crescita nel terzo trimestre
ASM beneficia degli investimenti nell’intelligenza artificiale e della transizione verso nuove architetture di chip, che richiedono prestazioni più elevate ed efficienza energetica. Tra i suoi clienti figurano TSMC e Intel, entrambe impegnate ad ampliare la capacità produttiva.
Anche ASML
, nei giorni scorsi, ha segnalato una domanda sostenuta per le proprie apparecchiature. Nel terzo trimestre
, ASM ha registrato ricavi in aumento del 44% su base annua a cambi costanti, a 1,16 miliardi di euro, superando le attese degli analisti. L’utile netto è invece sceso a 308,1 milioni di euro, pur risultando superiore alle stime di consenso.(Foto: Magnus Engø su Unsplash)