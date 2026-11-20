Francoforte: giornata negativa in Borsa per Siemens Energy

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader delle energie rinnovabili , che soffre con un calo del 4,09%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 120,5 Euro con prima area di resistenza vista a 122,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 119,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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