Francoforte: i venditori si accaniscono su Hochtief

(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,82%.



Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del colosso delle costruzioni si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 339,9 Euro. Prima resistenza a 344,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 337,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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