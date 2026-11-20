Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , che presenta una flessione del 3,48% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 76,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 79,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 75,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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