Giornata drammatica a Tokyo e nel resto dell'Asia in scia ad Anthropic

(Teleborsa) - La quotazione di Anthropic non è riuscita a dissipare i dubbi più ampi sul settore dell'intelligenza artificiale facendo crollare gli indici della regione asiatica, con l'impatto maggiore subito da Taiwan e Corea del Sud, tra i più rappresentativi mercati dell'area per quanto riguarda il settore dell'intelligenza artificiale. Gli investitori si interrogano infatti se i rendimenti saranno in grado di giustificare le ingenti somme spese e prese in prestito per alimentare il boom che aveva spinto i mercati azionari globali verso livelli record.



Pioggia di vendite sul listino di Tokyo , che scambia con una pesante flessione del 5,19%; sulla stessa linea, Shenzhen crolla del 3,21%.



Pesante la Borsa di Hong Kong (-4,05%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di Seul (-5,23%).



In moderato rialzo Mumbai (+0,3%); in netto peggioramento Sydney (-2,68%).



Sostanziale invarianza per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,79%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Venerdì 20/11/2026

00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%).

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