(Teleborsa) - Quali sono le nuove tecnologie nel mondo delle assicurazioni e come stanno trasformando prodotti e relazione con i clienti? Oggi l'innovazione non è più appannaggio esclusivo delle start-up, ma nasce dall'incontro tra, come emerso dalla seconda giornata della settima edizione dell'Italian Insurtech Summit che si è conclusa questo pomeriggio Milano.La spinta tecnologica attraversa in modo trasversale l'intero comparto, a partire dalla salute, dove la componente predittiva è sempre più centrale, pur richiedendo informazioni specifiche e ben strutturate. Su questo tema, Massimo Tessitore, CEO di InSalute Servizi, ha spiegato: "Si può, e quindi risparmiare anche soldi. Il problema è come si realizza tutto questo, perché bisogna costruire un modello in cui i dati, il percorso, i comportamenti dei clienti creano un pattern in cui un player sanitario attendibile generi un esito della prevenzione che poi indirizzi le attività di screening con una. Chiaramente il cliente non è sempre d'accordo con questa iniziativa,quando limita gli esami, e quindi va pensato un modello diverso. Altra cosa è il tema del timing: chi investe nella mia prevenzione deve poter poi avermi come cliente tra 2, 3, 4, 5 anni e. Se questo connubio di medio termine si rompe è chiaro che".Un altro fronte strategico è quello del, che negli ultimi anni ha assunto i connotati di un. Alberto Minali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di REVO Insurance, ha spiegato: "È un rischio di natura catastrofale perché tocca tutte le società in qualunque settore esse operino e forse richiede non solo un'analisi delle infrastrutture ma anche un upgrade delle infrastrutture tecnologiche. Cioèdi quella che mediamente le compagnie hanno. Forse qui il problema è che il nostro sistema economico è costituito da piccole e medie imprese che sono fortemente sottocapitalizzate. Quindi. E allora forse una possibilità è quella di creare un consorzio che riunisca tutti gli operatori del sistema tecnologico contro i rischi cyber, che fornisca soluzioni tecnologiche alle piccole e medie imprese a prezzi contenuti e con delle strutture evolute".Accanto a questi ambiti c'è sempre l'intelligenza artificiale, che per esprimere a pieno il proprio potenziale in continua evoluzione ha sempre più bisogno di architetture solide e specializzate. Massimiliano De Carolis, CEO di Sirti Digital Solutions, ha commentato: "Oggi ci troviamo di fronte ain cui ci sono dei nuovi fattori da proteggere e dei nuovi rischi da coprire. Quali sono questi rischi? Il mondo dei dati e il data center, la capacità di difendere impianti connessi, abbiamo tutti chiaro l'esempio dei supermercati negli ultimi mesi, il mondo cyber, la protezione dei dati. È molto importante anche tutto l'aspetto dell'accumulo, abbiamo visto l'impatto dei blocchi di Microsoft che hanno impattato diverse aziende. Ecco,come Sirti Digital Solutionsnell'analisi del rischio è un elemento su cui"., sia per la gestione della clientela sia per lo sviluppo dell'offerta; questo rende indispensabile un'e costantemente aggiornabile, capace di garantire al tempo stesso, come ha raccontato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud: "Per un'azienda oggi riuscire ad essere autonoma dal punto di vista della tecnologia significache poi diventano appunto costi e anche problemi di compliance. Quindi cosa si va a chiedere ad un provider affinché possa garantire e supportare questi aspetti? Da una parte si chiede, quindi dove sta un provider, dove sono le infrastrutture, ma anche quali sono le leggi relative, perché. Molto importante è anche determinare il controllo operativo sulla filiera, cioè chi gestisce quotidianamente le infrastrutture, chi tiene le chiavi di cifratura degli storage criptati per esempio. Infine c'è un tema di reversibilità cruciale: si va dal provider e si chiede cosa mi può tornare in mano dal momento in cui io voglio migrare e voglio spostare qualsiasi servizio. E questa è una domanda fondamentale. Per un'azienda oggettivamente questo tema è importantissimo perché diventa, farà la differenza fra le aziende che riusciranno a continuare ad innovare, ad evolvere, ae quelle che invece rimarranno bloccate in un lock-in che di fatto significa costi oppure problemi di compliance".Nuovi prodotti e nuovi ecosistemi ridisegnano infine gli equilibri del mercato, dove. Andrea Birolo, Head of Group Digital Business di Reale Group, ha spiegato: "Sembrerebbe che ormai il consumatore digitale sia maturo: ormai il 77-80% dei consumatori che negli ultimi anni sono stati intervistati dichiara di aver comprato una polizza, ma poi se guardiamo all'interno di questi dati. Quindi c'è un tema di maturità sì sul settore auto, dove però si risponde ad un obbligo;come la casa, la salute e gli infortuni, dove c'è ancora molto da fare. Il secondo elemento è quello della consapevolezza: anche qua se andiamo a guardare i dati della ricerca, 7 clienti su 10 di quelli che hanno dichiarato di non completare un acquisto lo hanno fatto per, ma di nuovo se andiamo a guardare i dati, sono clienti che affermano 'beh ma io non ho un'auto, che cos'altro devo assicurare'. C'è un tema di consapevolezza enorme quindi, e noi come settore dobbiamo continuare a, dobbiamo superare questo tema che ci lega tantissimo all'assicurazione dell'auto. L'ultimo aspetto è infine quello dell'informazione:, quindi c'è una sempre maggiore propensione ad utilizzare anche in questo ambito i nuovi strumenti, i large language model, le interfacce di AI, che implicano per noi come settore la necessità di costruire deiche si interfacciano in una logica, a questo punto, più conversazionale con questi front-end digitali".