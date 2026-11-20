Londra: giornata depressa per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi bancari e finanziari , che presenta una flessione del 2,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di HSBC Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di HSBC Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,4 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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