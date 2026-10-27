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Crolla a Londra HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra HSBC Holdings
Ribasso scomposto per la società di servizi bancari e finanziari, che esibisce una perdita secca del 6,97% sui valori precedenti.
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