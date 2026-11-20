Londra: rosso per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Rosso per la società di ingegneria industriale inglese , che sta segnando un calo del 2,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Spirax-Sarco Engineering più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Spirax-Sarco Engineering restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 73,8 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 72,6. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 72,15, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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