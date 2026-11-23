Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ingegneria industriale inglese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Spirax-Sarco Engineering si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 73,52 sterline. Prima resistenza a 74,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 72,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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