Madrid: performance negativa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta una flessione del 2,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Acciona Energia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,75 Euro. Prima resistenza a 19,21. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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