Misitano & Stracuzzi, Intermonte riassegna target price dopo accordo con le banche

(Teleborsa) - Intermonte ha ripreso la copertura
su Misitano & Stracuzzi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, con un target price di 0,70 euro
per azione (era stato posto Under Review) e una raccomandazione Neutral
(invariata).
Gli analisti scrivono che, nel primo semestre del 2026, Misitano & Stracuzzi ha registrato
un calo rispetto all'anno precedente, risentendo di un contesto operativo complesso. Ciononostante, i risultati si mantengono in linea con le previsioni per l'intero esercizio 2026. L'accordo siglato
con gli istituti di credito il 18 settembre rappresenta un passo importante nella ristrutturazione finanziaria
della società, consentendo di spostare una quota significativa dell'esposizione bancaria verso il medio-lungo periodo. La formalizzazione del piano di ristrutturazione dovrebbe garantire all'azienda un assetto finanziario più stabile, favorendo il proseguimento dello sviluppo del business in un mercato delle materie prime caratterizzato da notevole volatilità e da criticità che hanno interessato l'intero settore.
Alla luce dei rischi di esecuzione connessi al piano di rilancio e della limitata visibilità sul contesto operativo, Intermonte mantiene un approccio prudente nelle stime a medio termine
, applicando uno sconto del 30% al fair value calcolato tramite il metodo DCF.