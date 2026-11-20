(Teleborsa) - Monte dei Paschi di Siena
comunica che Corrado Passera
, amministratore indipendente e componente del Comitato Nomine, nel corso
dell’odierna riunione consiliare, ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica – lasciando l’adunanza prima della conclusione del dibattito ed esprimendo un proprio profondo dissenso
rispetto all’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Intesa Sanpaolo
l'8 giugno scorso.
L'annuncio conferma pertanto i rumour circolati nel tardo pomeriggio di oggi
.