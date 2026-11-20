MPS, Passera si dimette dal CdA

Nel giorno in cui il board valuta l'opas di Intesa

(Teleborsa) - Corrado Passera ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Mps , in occasione della riunione chiamata a esprimersi sull'Opas promossa da Intesa Sanpaolo . E' quanto emerge da fonti finanziarie, mentre prosegue il confronto all’interno del Cda nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la maggioranza dei consiglieri vicina all’amministratore delegato Luigi Lovaglio e la componente di minoranza.



Passera, eletto nella lista sconfitta nell’assemblea degli azionisti dello scorso aprile, si è distinto negli ultimi mesi per una posizione autonoma rispetto agli altri rappresentanti della minoranza. In più occasioni, infatti, ha sostenuto le iniziative dell'amministratore delegato Lovaglio, risultando l’unico esponente di quel fronte ad appoggiare alcune delle principali scelte strategiche del management.

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