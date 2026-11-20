(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Mps
ha ritenuto "congruo" il corrispettivo proposto da Intesa Sanpaolo
nell'ambito dell'Opas sulla banca senese. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie al termine della riunione, il board avrebbe tuttavia richiamato l'attenzione su una serie di aspetti
che gli azionisti dovranno considerare nella valutazione dell'offerta.
I termini dell'offerta
Il periodo di adesione
, concordato con Borsa Italiana, partirà alle 8:30 del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 del 22 gennaio 2027, salvo proroghe.
In caso di avveramento o rinuncia delle condizioni di efficacia, Intesa Sanpaolo riconoscerà agli aderenti un corrispettivo unitario di 1,250 euro in contanti
e 1,664 nuove azioni ISP
per ciascuna azione MPS portata in adesione. Il pagamento avverrà il 29 gennaio 2027. Pur non essendo obbligata, Intesa Sanpaolo applicherà su base volontaria la riapertura dei termini, se ne ricorreranno i presupposti. In quel caso le adesioni saranno di nuovo possibili dal 1° al 5 febbraio 2027, con pagamento il 12 febbraio 2027.
Passera si dimette ed esprime "profondo dissenso"
Alla votazione non ha partecipato Corrado Passera
, che ha rassegnato le dimissioni
dal consiglio di amministrazione nel corso della riunione.
Secondo quanto riferito da fonti finanziarie, l'ex consigliere avrebbe espresso un "profondo dissenso"
nei confronti dell'offerta. Le dimissioni sono arrivate mentre all'interno del board proseguiva il confronto tra la maggioranza dei consiglieri vicina all'amministratore delegato Luigi Lovaglio e la componente di minoranza.
Eletto nella lista risultata sconfitta all'assemblea degli azionisti dello scorso aprile, Passera ha mantenuto negli ultimi mesi una posizione autonoma
rispetto agli altri rappresentanti della minoranza. In diverse occasioni, infatti, ha sostenuto le iniziative dell'amministratore delegato Lovaglio
, distinguendosi come l'unico esponente di quel fronte ad appoggiare alcune delle principali scelte strategiche del management.