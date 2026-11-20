New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica mobile statunitense , con una variazione percentuale del 2,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di T-Mobile US evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso T-Mobile US rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 170,1 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 162,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 157,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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