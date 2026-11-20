Parlamento UE, via libera allo Space Act: verso regole comuni per il settore spaziale europeo

(Teleborsa) - Ieri la commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento europeo ha dato il via libera allo Space Act, la prima legge europea sullo spazio.



Il testo della relatrice Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr e vicepresidente della commissione, è passato con 72 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. Il voto apre la strada ai negoziati con Consiglio e Commissione. In serata Donazzan ha parlato del provvedimento davanti alle famiglie in una scuola di Vicenza, insieme a due imprese del settore, Qascom e Officina Stellare.



"Oggi chi lavora nello spazio deve fare i conti con un mosaico di regole nazionali – ha spiegato Donazzan –. Con lo Space Act ci sarà una regola comune per tutta l’Unione. Abbiamo dimezzato i tempi delle autorizzazioni, eliminato adempimenti che duplicavano altre norme e previsto un regime alleggerito per pmi e centri di ricerca". Per l’europarlamentare la partita è anche geopolitica: "Navigatori, pagamenti, trasporto aereo e reti elettriche dipendono dai satelliti. Lo spazio è autonomia strategica e la competizione è con Stati Uniti e Cina".



All’incontro sono intervenuti Oscar Pozzobon, cofondatore di Qascom, e Giovanni Dal Lago, presidente esecutivo di Officina Stellare. Qascom, di Bassano del Grappa, ha portato sulla Luna con LuGRE il primo strumento attivo italiano. Il 13 novembre ha firmato con l’Agenzia spaziale italiana il contratto per Collins, la nuova missione di navigazione lunare. L’azienda svilupperà il ricevitore che volerà sull’orbiter Elytra Dark di Firefly Aerospace, per integrare i segnali Gps e Galileo con l’infrastruttura lunare Moonlight dell’Esa. Officina Stellare, di Sarcedo, è quotata in Borsa e fornisce telescopi alla Nasa dal 2012. Oggi guida un gruppo attivo tra spazio, aviazione e difesa. All’incontro era presente anche Marino Smiderle, direttore del Giornale di Vicenza.



"Le imprese cercano ingegneri, fisici, informatici e tecnici e spesso non li trovano – ha concluso Donazzan, già assessore regionale veneto a istruzione, formazione e lavoro –. Molte famiglie non sanno che nel Nordest si costruiscono strumenti finiti sulla Luna. Queste opportunità non sono a Houston o a Tolosa: sono qui. E la strada comincia dalla scuola, passando per orientamento, Its e università".





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