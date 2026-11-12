Spazio, Urso incontra il commissario Kubilius: "Più cooperazione per l’autonomia europea nell’accesso allo spazio"

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e autorità delegata per lo spazio Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini il commissario Ue per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius, in visita in Italia come prima tappa del "Launch Tour" che lo porterà a visitare siti di lancio, stabilimenti e infrastrutture di prova europee. Al centro del bilaterale: accesso allo spazio, EU Space Act, IRIS², servizi mobili via satellite, osservazione della Terra, governance e sinergie tra lanciatori e difesa.



"L'Europa deve essere protagonista dell'esplorazione spaziale, attraverso programmi ambiziosi", ha dichiarato Urso. "Il rafforzamento dell'autonomia europea nell'accesso allo spazio richiede una maggiore cooperazione per supportare la competitività europea, valorizzando le capacità esistenti. Dobbiamo utilizzare pienamente i lanciatori oggi operativi, Ariane e Vega, sostenendo l'obiettivo di una cadenza maggiore di missioni annuali. L'Italia, grazie a un'industria matura, infrastrutture di eccellenza e a una filiera integrata, può contribuire in modo decisivo ai futuri programmi europei." Per Kubilius "l'Italia è uno dei principali Stati membri attivi nel settore spaziale in tutti i domini": "L'industria italiana rende possibili i sistemi spaziali dell'Ue, da Copernicus a Galileo, alla connettività sicura e all'accesso europeo allo spazio. Lo spazio è un fattore abilitante della competitività, della resilienza e dell'autonomia."



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Urso ha ribadito il sostegno a una roadmap europea in linea con la "Visione a lungo termine per il trasporto spaziale europeo", condivisa da Stati Ue ed Esa a Parigi a settembre, che punta a un accesso autonomo, affidabile ed economicamente sostenibile entro il 2045. Sull'EU Space Act l'Italia riconosce i miglioramenti dell'ultima versione, ma restano aperte ambito di applicazione, governance e obblighi per le imprese: servono regole proporzionate e la tutela delle competenze degli Stati su autorizzazione e vigilanza, "evitando sovrapposizioni amministrative".



Su IRIS2, programma europeo di connettività sicura, il ministro chiede una maggiore partecipazione dell'industria nazionale, a partire dal lanciatore Vega C e dal Centro spaziale del Fucino. Sui servizi mobili via satellite, regole coerenti con sicurezza e autonomia strategica; sul servizio europeo di osservazione della Terra (Eogs), sostegno a una capacità autonoma, con una missione satellitare dedicata e un ruolo per il Satcen.

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