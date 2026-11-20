Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.



L'andamento di Alerion Clean Power nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,55 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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