Piazza Affari: si muove a passi da gigante Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,71%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alerion Clean Power rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Alerion Clean Power è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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