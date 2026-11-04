Piazza Affari: si muove a passi da gigante Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,71%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alerion Clean Power rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Alerion Clean Power è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,77 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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