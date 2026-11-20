Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore del cemento , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 43,28 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 42,59. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 42,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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