Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica italo-francese-statunitense , con un ribasso dell'1,88%.



L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,143 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,237. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,105.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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