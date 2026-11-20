Piazza Affari: performance negativa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Retrocede la società che opera nel settore bancario e assicurativo , con un ribasso dell'1,98%.



La tendenza ad una settimana di Banca Mediolanum è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società del risparmio gestito evidenzia un declino dei corsi verso area 21,73 Euro con prima area di resistenza vista a 21,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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