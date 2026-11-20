Piazza Affari: rosso per Gens Aurea

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi , che tratta con una perdita del 3,51%.



L'andamento di Gens Aurea nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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