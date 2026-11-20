Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo del 2,99%.
La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,782 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,977 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,713.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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