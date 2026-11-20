SACE chiude la missione in Giappone e Corea del Sud: tre accordi firmati a Tokyo

La delegazione guidata dall'AD Michele Pignotti ha firmato intese con Itochu, JBIC e NEXI. I due Paesi valgono 14,4 miliardi di export italiano

(Teleborsa) - Si è conclusa la business visit di SACE in Giappone e Corea del Sud guidata dall'amministratore delegato Michele Pignotti. La missione è durata una settimana ed è stata dedicata agli incontri con operatori industriali e finanziari dei due Paesi, che complessivamente valgono oggi 14,4 miliardi di export italiano.



Il Giappone assorbe 8,4 miliardi di esportazioni italiane. La domanda è orientata in particolare verso automotive, meccanica di precisione, elettronica industriale, dispositivi medicali e tecnologie per la diagnostica, oltre che verso energia e tecnologie per l'idrogeno. La Corea del Sud, con 6 miliardi, presenta opportunità nei macchinari, negli apparecchi elettrici e nelle forniture di prodotti elettronici. A questi si aggiungono i settori tradizionali del Made in Italy, come tessile e abbigliamento (in particolare i prodotti in pelle) e alimentari e bevande, sostenuti da una classe media in crescita e da un reddito pro capite superiore alla media regionale.

La missione è partita da Tokyo in occasione del CEO Meeting della Berne Union, l'incontro annuale dei vertici delle agenzie di credito all'esportazione a livello globale. È proseguita con un calendario di appuntamenti tra Tokyo e Seoul, organizzato in collaborazione con le Ambasciate italiane nei due Paesi.



In Giappone SACE ha finalizzato tre accordi:



- con il gruppo commerciale e industriale Itochu Corporation, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Giappone Mario Andrea Vattani. L'intesa punta a rafforzare i legami tra le filiere produttive italiane e giapponesi, con nuove opportunità di export, procurement e partecipazione a grandi progetti internazionali;

- con JBIC (Japan Bank for International Cooperation), su infrastrutture strategiche, transizione energetica, resilienza delle supply chain e progetti che coinvolgano imprese italiane e giapponesi sui mercati internazionali;

- con l'Export Credit Agency giapponese NEXI, per una collaborazione rafforzata a sostegno di operazioni e progetti che coinvolgano imprese dei due Paesi.



In Corea del Sud la delegazione ha incontrato i principali attori industriali del Paese, anche alla presenza dell'Ambasciatrice Emilia Gatto. Al centro dei colloqui le opportunità nella meccanica, nel power, nelle costruzioni e nei beni di consumo Made in Italy. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento dell'export italiano nell'area. Per il primo trimestre 2027 sono previste iniziative di business matching che coinvolgeranno PMI e Champion delle filiere italiane.



"Giappone e Corea sono mercati strategici per il Made in Italy, con importanti opportunità di crescita per le nostre imprese – ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE –. Questa missione è risultata fondamentale per consolidare la collaborazione con partner industriali e finanziari di primo piano, creando nuove opportunità di business e favorendo l'inserimento delle imprese italiane nelle grandi filiere internazionali, insieme al nostro team di export advisor. Il nostro obiettivo è continuare a costruire connessioni concrete tra le eccellenze produttive italiane e i mercati ad alto potenziale, mettendo a disposizione il nostro network e i nostri strumenti assicurativo-finanziari per accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita internazionale".





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