Difesa, intesa SACE-DNA-AIAD per l'export delle filiere aerospazio e sicurezza

L'accordo, firmato a Palazzo Guidoni alla presenza del ministro Crosetto, prevede business matching, formazione e missioni internazionali per le imprese del comparto

(Teleborsa) - La Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA), AIAD – Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – e SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno sottoscritto un'intesa. L'obiettivo è rafforzare la competitività delle filiere strategiche nazionali e favorire nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali.



L'accordo è stato firmato presso Palazzo Guidoni da tre firmatari, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto: l'Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti, l'Ingegnere Giuseppe Cossiga, presidente di AIAD, e Guglielmo Picchi, presidente di SACE. La sottoscrizione è avvenuta a margine dell'evento di presentazione del Catalogo delle Piccole e Medie Imprese del comparto.



L'intesa punta a mettere a sistema competenze, strumenti e relazioni dei tre soggetti per sostenere lo sviluppo internazionale delle imprese italiane attive nell'aerospazio, nella difesa e nella sicurezza. Particolare attenzione è riservata alle tecnologie dual use e al ruolo delle PMI nelle catene del valore. La collaborazione prevede iniziative congiunte di business matching, formazione, incontri dedicati ai mercati strategici e missioni internazionali. Le attività sono finalizzate a favorire l'accesso a nuove opportunità commerciali e a rafforzare la presenza delle aziende all'estero, anche nell'ambito di accordi Government to Government.



Sul piano operativo, SACE metterà a disposizione le proprie soluzioni assicurativo-finanziarie e i servizi di accompagnamento all'internazionalizzazione. DNA e AIAD contribuiranno con le rispettive competenze istituzionali e di settore, favorendo il coinvolgimento delle imprese nelle iniziative condivise. L'intento dichiarato dei partner è raccordare le esigenze delle aziende con le opportunità offerte dai mercati esteri.



L'accordo si inserisce nel percorso di valorizzazione delle filiere strategiche del Made in Italy ed è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico SACE50. Il piano individua nel rafforzamento degli ecosistemi produttivi e nella diversificazione dei mercati di sbocco le direttrici di intervento per la competitività del Sistema Paese.

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