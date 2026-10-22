Moncler, Equita abbassa target price con fatturato del terzo trimestre "debole come atteso"

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 58 euro
per azione (-8%, anche per ulteriore aumento dei tassi) il target price
su Moncler
, azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo, dopo che quello che indica come un fatturato del terzo trimestre
"debole come atteso" e un contesto "ancora difficile, se pur con elementi company specific supportive.
La conference call ha evidenziato un contesto ancora difficile, se pur con alcuni elementi company-specific supportive: il traffico a ottobre è rimasto negativo senza segni di miglioramento; allo stesso tempo, settembre ha mostrato un miglioramento rispetto a luglio/agosto, la Golden Week in Cina è andata molto bene
(per quanto si tratti di un periodo specifico), il mega flagship store di NY aperto a metà settembre sta performando anche meglio delle attese, il turismo ha un peso minore nel 4Q e le alte temperature non preoccupano particolarmente (dinamica già vista in passato). Anche i riordini del wholesale per la collezione Autunno/Inverno sono partiti bene.
"Moncler non è immune al contesto di settore
ma confermiamo il Buy sul titolo che tratta con PE ex-cash 2027E di 15x (peers a ca. 20x), eccessivamente penalizzato considerando la costante sovraperformance col cluster cinese, i diversi drivers di crescita company-specific (Grenoble, mercato US, collezioni Primavera/Estate, Stone Island), margini ben superiori ai peers", si legge nella ricerca.(Foto: © TEA/123RF)