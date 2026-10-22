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Moncler, Equita abbassa target price con fatturato del terzo trimestre "debole come atteso"

Finanza, Consensus
Moncler, Equita abbassa target price con fatturato del terzo trimestre "debole come atteso"
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 58 euro per azione (-8%, anche per ulteriore aumento dei tassi) il target price su Moncler, azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, dopo che quello che indica come un fatturato del terzo trimestre "debole come atteso" e un contesto "ancora difficile, se pur con elementi company specific supportive.

La conference call ha evidenziato un contesto ancora difficile, se pur con alcuni elementi company-specific supportive: il traffico a ottobre è rimasto negativo senza segni di miglioramento; allo stesso tempo, settembre ha mostrato un miglioramento rispetto a luglio/agosto, la Golden Week in Cina è andata molto bene (per quanto si tratti di un periodo specifico), il mega flagship store di NY aperto a metà settembre sta performando anche meglio delle attese, il turismo ha un peso minore nel 4Q e le alte temperature non preoccupano particolarmente (dinamica già vista in passato). Anche i riordini del wholesale per la collezione Autunno/Inverno sono partiti bene.

"Moncler non è immune al contesto di settore ma confermiamo il Buy sul titolo che tratta con PE ex-cash 2027E di 15x (peers a ca. 20x), eccessivamente penalizzato considerando la costante sovraperformance col cluster cinese, i diversi drivers di crescita company-specific (Grenoble, mercato US, collezioni Primavera/Estate, Stone Island), margini ben superiori ai peers", si legge nella ricerca.

(Foto: © TEA/123RF)
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