GVS, upgrade a Buy da Equita con aspettativa di un solido terzo trimestre

(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, alzando anche il target price a 6,5 euro per azione (circa 11x/10x EV/EBITDA 2027-28) dal precedente 5 euro.



Gli analisti si aspettano un solido terzo trimestre: stimano crescita organica del +8,8% YoY e Adj. EBITDA margin in miglioramento di +100bps YoY, con un contributo positivo da tutte le divisioni. I numeri attesi darebbero piena visibilità sulla parte alta della guidance FY26.



Equita ha anche maggiore confidenza sulla sostenibilità della ripresa: il terzo trimestre rappresenterebbe il terzo trimestre consecutivo di accelerazione della crescita organica. Insieme ai segnali più costruttivi provenienti dai principali operatori del Life Sciences (come Merck, Sartorius e Danaher), questo "aumenta la nostra confidenza che il recupero sia più strutturale che temporaneo, dopo la prolungata fase di normalizzazione post-Covid", si legge nella ricerca. In questo contesto, il broker ritiene che le ipotesi di crescita organica mid-single-digit della top-line nel 2027-28, non lontane dai target del Business Plan, siano potenzialmente conservative.



Infine, Equita parla di una valuation ragionevole rispetto al miglioramento dei fondamentali: GVS tratta a 16,6x/15x Adj. P/E 2027-28 e 9,5x/8,5x EV/EBITDA, sostanzialmente in linea con la media degli ultimi tre anni. "Riteniamo tuttavia che l’accelerazione della crescita organica, il miglioramento della redditività e la maggiore visibilità sul profilo 2027-28 supportino un re-rating rispetto ai multipli storici", viene sottolienato.

Condividi

```