Sanofi rumours: possibile acquisizione di Insmed per rilanciare la pipeline di sviluppo

(Teleborsa) - L'Ad di Sanofi Belen Garijo sta valutando la più grande operazione nel settore farmaceutico degli ultimi anni, con l'obiettivo di risanare la pipeline di prodotti in fase di sviluppo dell'azienda francese, attualmente in difficoltà.



Bloomberg ha riferito di una possibile acquisizione di Insmed , società biotech quotata al Nasdaq specializzata in malattie rare con una capitalizzazione di mercato di circa 32 miliardi di dollari. Alcuni investitori e analisti hanno avvertito che il probabile costo dell'operazione metterebbe a dura prova le risorse di Sanofi; tuttavia, molti hanno accolto con favore l'iniziativa, vista come una mossa per compensare l'imminente perdita di esclusiva del Dupixent, il farmaco di grande successo per le patologie cutanee e l'asma che ha trainato la crescita dell'azienda.



L'acquisizione di Insmed – che ha già due farmaci approvati per malattie respiratorie sul mercato – sarebbe coerente con la strategia presentata da Garijo agli investitori. L'amministratore delegato si è concentrata sul potenziamento degli asset commerciali di Sanofi e sulla crescita in ambiti come quello delle malattie rare, sottolineando la necessità di offrire all'azienda maggiore respiro per migliorare i risultati, finora altalenanti, della ricerca e sviluppo interna.



Venerdì, alla borsa di Parigi, le azioni di Sanofi stanno registrando un rialzo dell'1,5% circa, dopo il calo del 2,9% di giovedì. A New York, giovedì, il titolo Insmed è balzato del 21%.







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