Sciopero generale CGIL contro la manovra: 100 piazze, Landini a Roma con gli studenti

Stop di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, esclusi treni e aerei

(Teleborsa) - Giornata di sciopero generale oggi in tutta Italia. La CGIL incrocia le braccia per 24 ore contro la legge di Bilancio del governo Meloni, al quinto sciopero generale consecutivo contro una manovra. Sono previste circa cento manifestazioni in tutto il Paese, con lo slogan "Il futuro è adesso". Il sindacato ha scelto di affiancare la mobilitazione degli studenti, che sfilano in molte città italiane ed europee. In piazza ci sono anche i Cobas, con un proprio sciopero generale e una quarantina di manifestazioni.



Per la CGIL la manovra "accelera il declino e l'impoverimento dell'Italia" e va cambiata. "Quando abbiamo detto che non va bene, ci hanno accusato di essere pregiudiziali. Ma i duemila emendamenti presentati dalla maggioranza dimostrano come i primi a non essere convinti di aver fatto una legge buona per il Paese sono loro", ha attaccato il segretario generale Maurizio Landini. Ha anche respinto le critiche per la scelta, ancora una volta, del venerdì: "Quando una persona decide di aderire ad uno sciopero non lo fa per fare un ponte, ma per portare a casa risultati e per migliorare i diritti anche degli altri e rinuncia al proprio stipendio".



Il sindacato chiede di aumentare salari e pensioni, contrastare il carovita, investire su scuola e sanità pubblica e varare politiche industriali mirate. Chiede inoltre una riforma fiscale che introduca un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni e fermi il drenaggio fiscale, oltre a un no al riarmo. Landini guida il corteo di Roma, partito alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II e diretto verso via dei Fori Imperiali, dove concluderà la manifestazione. Attesi in piazza anche i leader del centrosinistra, tra cui Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Avs). Nella Capitale sfilano anche due cortei di studenti, da Porta San Paolo e da piazzale Aldo Moro, mentre la Questura ha predisposto un piano di sicurezza dedicato.



Dal governo ha risposto la ministra del Lavoro Marina Calderone: "Ho il massimo rispetto del diritto di manifestare dei lavoratori e delle lavoratrici", ha detto, "però credo che il governo abbia dato e stia dando delle risposte, soprattutto sul fronte dei salari e della buona contrattazione". La ministra ha ricordato la tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali introdotta con la manovra 2026. Ha annunciato che nella legge di Bilancio 2027 lo stanziamento per questa misura sarà raddoppiato, "perché la misura ha funzionato molto bene".



Cisl e Uil non aderiscono allo sciopero e hanno scelto altre forme di mobilitazione. La Cisl di Daniela Fumarola ha in programma manifestazioni a Gioia Tauro il 28 novembre e a Roma il 12 dicembre. La Uil di Pierpaolo Bombardieri ha organizzato venti iniziative regionali per chiedere modifiche alla manovra e una riduzione della tassazione locale.



Lo sciopero riguarda tutti i settori, dalla scuola alla sanità, dai porti ai taxi, fino alla logistica e alla viabilità di autostrade e Anas, dove sono garantiti i servizi minimi. Restano invece esclusi il trasporto aereo e quello ferroviario, dopo l'intervento della Commissione di garanzia. La CGIL e la Filt hanno contestato la decisione, sostenendo che gli atti della Commissione "assumono una funzione politica". Per i treni sono comunque possibili disagi: dalle 21 di stasera alle 20 di domani è in programma uno sciopero proclamato da Sgb e Cub Trasporti.



Nel trasporto pubblico locale lo stop di bus, tram e metro rispetta le fasce di garanzia, che variano da città a città: a Roma, ad esempio, lo sciopero va dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Alcune aziende sono escluse, tra cui Atm a Milano, Anm a Napoli, Atvo a Venezia e Amtab a Bari. Nei collegamenti marittimi sono previsti ritardi di 24 ore per le isole maggiori e uno stop di un giorno per le isole minori, salvo i servizi essenziali.

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