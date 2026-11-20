Tabacco, esperti all'Ue: "Divieti controproducenti. Favoriscono sigarette e mercato nero"

Bocciata la prima bozza della valutazione d’impatto della Commissione europea. Nel webinar promosso da Scohre, scienziati ed ex eurodeputati chiedono regole basate sulle evidenze scientifiche

(Teleborsa) - Il dibattito relativo alla revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco (TPD) si complica e si sposta sul terreno scientifico. Nel corso del webinar "Regolamentazione basata sulle evidenze: integrare la scienza nelle politiche europee – a che punto siamo oggi?", organizzato da Scohre, associazione scientifica che riunisce esperti indipendenti nel campo del controllo del fumo e della riduzione del danno, è emerso che il Regulatory Scrutiny Board (RSB) della Commissione europea avrebbe espresso un parere negativo sulla prima versione della valutazione d’impatto relativa alla nuova normativa, rinviando il testo a Bruxelles per ulteriori approfondimenti.



Una frenata che riapre il dibattito sull’approccio normativo dell’UE e sull'opportunità di distinguere, sotto il profilo del rischio sanitario, il fumo tradizionale dai prodotti alternativi senza combustione, come sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina.



Al centro del confronto, in scia ai lavori del 9° Tobacco Harm Reduction Summit, c'è il timore che la Commissione stia preparando una stretta indifferenziata. "La Tobacco Products Directive del 2014 già regolamenta in modo rigoroso questi prodotti", ha affermato Clive Bates, direttore di Counterfactual Consulting, aggiungendo "le nuove linee guida in discussione puntano invece su divieti, confezioni anonime, riduzione della nicotina e messa al bando delle bustine, trattando tutti i dispositivi allo stesso modo".



Secondo Bates, i dati utilizzati da Bruxelles non differenziano adeguatamente i profili di rischio del tabacco tradizionale e dei prodotti senza combustione ed ignorano un paradosso economico e sanitario: "Limitare la disponibilità dei nuovi prodotti equivale a regalare quote di mercato alle sigarette tradizionali, - sottolinea - considerando che oltre il 20% della popolazione mondiale fuma ancora. Nei Paesi Bassi, dove le politiche restrittive sono state applicate con maggiore durezza, il commercio illegale di sigarette elettroniche è cresciuto vertiginosamente".



Inoltre, emergono anche tensioni politiche e asimmetrie tra Istituzioni europee, in particolare la divergenza tra la risoluzione del Parlamento europeo sulle malattie cardiovascolari — che riconosce gradi di rischio differenti tra i prodotti — e gli orientamenti emersi in commissione Sant sul dossier Beca.



La necessità di un approccio pragmatico è stata sollecitata da Stelios Kympouropoulos, ex eurodeputato del Partito Popolare Europeo, il quale ha evidenziato "prima ancora di parlare di regole basate sulla scienza, dobbiamo chiarire cosa intendiamo per evidenze: i grandi numeri dimostrano che i prodotti senza combustione espongono a una quantità nettamente inferiore di sostanze nocive". Per l'ex parlamentare, la regolamentazione deve tenere conto anche delle fasce più fragili, come le persone con disturbi psicologici che ricorrono alla nicotina per gestire lo stress, guardando al modello della Svezia e scongiurando il ricorso al mercato nero. "Non si possono spingere i consumatori verso canali non regolamentati per mancanza di alternative sicure", ha concluso.



Critiche all’impostazione europea arrivano anche da Oltreoceano. David Sweanor, docente di Giurisprudenza all’Università di Ottawa, ha ricordato un principio consolidato da mezzo secolo nella comunità scientifica: "Le persone fumano per la nicotina, ma muoiono a causa delle sostanze tossiche prodotte dalla combustione". Per il giurista canadese, ostacolare l’innovazione tecnologica e la transizione verso prodotti a rischio ridotto finisce paradossalmente per tutelare l’industria delle sigarette tradizionali e minare la credibilità delle istituzioni. "Il mercato sta già mostrando che i consumatori chiedono alternative meno dannose. - ha evidenziato - Il tabagismo si sconfigge con l'informazione e l'accesso a prodotti più sicuri, non con i divieti".





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