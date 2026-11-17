Imperial Brands, fatturato -1,5% nell'esercizio 25/26 e taglierà fino a 4.600 posti di lavoro entro 2030

(Teleborsa) - Imperial Brands ha archiviato l'esercizio, chiusosi lo scorso 30 settembre, con un fatturato calato dell'1,5% a 31,68 miliardi di sterline, mentre quello netto derivante dai prodotti del tabacco e di nuova generazione è salito del 2,1% a cambi costanti, attestandosi a 8,51 miliardi di sterline.



L'utile operativo rettificato è aumentato del 3,7% a cambi costanti, in scia al lancio di prodotti di nuova generazione, tra cui le bustine di nicotina come Black Buffalo negli Stati Uniti e Helwit in Svezia.



L'utile per azione rettificato è cresciuto dell'8,3% a 341 pence, e dell'8,8% a cambi costanti, mentre l'utile per azione reported è diminuito del 3,3% a 242,9 pence.



Il piano di risparmi e i tagli ai posti di lavoro

Nell'ambito di un piano di trasformazione, la società punta a un risparmio sui costi di almeno 320 milioni di sterline all'anno entro il 2030, dopo aver realizzato 90 milioni di risparmi annualizzati nell'anno fiscale 2026, mentre stima che le azioni intraprese dall'inizio del programma contribuiranno a futuri risparmi annualizzati per 180 milioni di sterline. I piani di ristrutturazione completati nel corso dell'anno comporteranno circa 2.100 tagli di posti di lavoro a livello globale, con ulteriori 2.100-2.500 tagli stimati entro il 2030.



Le prospettive

La società prevede, a cambi costanti, una crescita low-single-digit dei ricavi netti relativi al tabacco e double-digit per quanto riguarda i prodotti di nuova generazione.



Per l'esercizio 2027, l'utile operativo rettificato dovrebbe registrare una crescita analoga al 2026, sempre a cambi costanti, principalmente grazie al continuo incremento degli utili del business del tabacco combustibile.

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