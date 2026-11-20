Wall Street in caduta con vendite sul settore tech

A picco il Nasdaq 100 (-3,72%); pesante l'S&P 100 (-2,35%).

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in pesante ribasso al giro di boa, avviandosi a chiudere una settimana difficile, co l'S&P 500 che ha registrato questa settimana la sua più lunga serie di ribassi giornalieri in oltre due anni e mezzo.



Ad appesantire il mercato americano, a parte qualche interludio positivo, come quello favorito dal debutto boom di Anthropic al Nasdaq, ha concorso l'andamento negativo del settore tecnologico, sui timori legati alla sostenibilità del debito ed alle prospettive di redditività dei titoli legati all'AI.



Archiviato senza troppe novità il vertice Apec di Shenzhen, il mercato è tornato ad interrogarsi sulle grandi sfide globali, in primis sugli effetti delle guerre in Ucraina e in Iran e sulle ripercussioni a livello di prezzi dell'energia ed inflazione. Il petrolio intanto consolida attorno ai 91 dollari al barile (WTI a 89 dollari).



Restano i riflettori sulla Fed, in quella che potrebbe essere l'ultima chance dell'anno per rialzare i tassi di interesse, Intervenendo ad un evento in America latina, la governatrice Lisa Cook ha ribadito la sua preferenza per un rialzo dei tassi di interesse nel breve termine, evidenziando i rischi di attendere ancora.



Sul fronte macro, l'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è stato rivisto al rialzo a 51,5 punti (sopra il consensus di 51) e segnala un deciso miglioramento del sentiment.



A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones , che scende dello 0,56% a 48.821 punti, ; sulla stessa linea l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.029 punti, estendendo in calo al 2,05%. Peggio il Nasdaq 100 (-3,72%); pesante l' S&P 100 (-2,35%).



Beni di consumo per l'ufficio (+1,75%), utilities (+0,82%) e sanitario (+0,70%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i piÃ¹ negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica (-4,90%), beni di consumo secondari (-2,06%) e beni industriali (-1,78%).



Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+4,06%), Walmart (+2,94%), Travelers Company (+2,02%) e IBM (+1,89%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia , che continua la seduta con -6,64%.



Crolla Goldman Sachs , con una flessione del 5,52%.



Vendite a piene mani su Caterpillar , che soffre un decremento del 3,92%.



Sotto pressione Cisco Systems , che accusa un calo del 2,67%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, T-Mobile US (+3,28%), Thomson Reuters (+3,11%), Workday (+3,03%) e Walmart (+2,94%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su SanDisk , che prosegue le contrattazioni a -14,49%.



Pessima performance per Nebius Group , che registra un ribasso del 12,33%.



Sessione nera per Micron Technology , che lascia sul tappeto una perdita del 12,29%.



In perdita Western Digital , che scende del 12,17%.





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