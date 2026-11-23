(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Giornata da dimenticare per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,89% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21.963,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.306,2. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21.515,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)