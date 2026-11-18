(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,03%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.238,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24.046,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22.969,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)