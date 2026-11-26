(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Composto ribasso per l'Hang Seng Index in flessione dell'1,14% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21.674,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22.549,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21.382,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)