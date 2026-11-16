Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:20
27.281 -2,37%
Dow Jones 19:20
51.811 -1,03%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

A picco l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con un pessimo -1,55%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.331,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.250,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23.024,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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