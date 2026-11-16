Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
A picco l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con un pessimo -1,55%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.331,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.250,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23.024,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)