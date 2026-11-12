Milano 13:44
51.925 -0,04%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 13:44
10.869 +0,31%
Francoforte 13:43
26.845 +0,68%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Sottotono l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un calo dello 0,98%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.636,6, con il supporto più immediato individuato in area 24.155,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.995,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```