Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Sottotono l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un calo dello 0,98%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.636,6, con il supporto più immediato individuato in area 24.155,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.995,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)